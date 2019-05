Napoli, doppio addio in estate

Una stagione priva di trofei, quella che si appresta a concludere il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, eliminati dalle competizioni europee e dalla Coppa Italia, non sono mai riusciti ad impensierire la Juventus nella corsa al titolo. Motivo per cui Aurelio De Laurentiis, patron del club, starebbe pensando di attuare diversi cambiamenti nella rosa, effettuando qualche acquisto, ma cedendo anche alcuni dei protagonisti degli ultimi anni.

DOPPIO ADDIO – Sul piede di partenza, come riporta calciomercato.it, vi sarebbero in particolare Mario Rui e Elsaid Hysaj. I due terzini hanno offerto prestazioni altalenanti nel corso della stagione, non venendo più considerati come indispensabili nel progetto tecnico. Il portoghese è seguito con attenzione da Sporting Lisbona e Benfica, mentre l’albanese è corteggiato da Chelsea e Paris Saint-Germain.