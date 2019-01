Napoli, due club pronti a fare follie in estate per Koulibaly

Il difensore del Napoli Koulibaly è l’oggetto del desiderio di molti tra i più quotati club in Europa. L’avrebbe voluto, Maurizio Sarri, nel suo Chelsea, ma Aurelio De Laurentiis non gliel’ha permesso. Lo vorrebbe il Manchester United, pronto a qualsiasi sacrificio economico pur d’ingaggiarlo. E in attesa di capire il da farsi c’è anche il Barcellona. Insomma, è molto probabile che nella prossima estate possa scatenarsi una vera e propria asta intorno a questo ragazzo dai muscoli d’acciaio e dal cuore d’oro. Le cifre che circolano in questo periodo sono quelle che occorrono per acquistare un fuoriclasse. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 120 milioni di euro: tanti soldi, che potrebbero convincere il presidente del Napoli ad aprire eventuali trattative. Le discussioni, comunque, avranno un solo termine: il mercato estivo, perché a gennaio da Napoli non si muoverà nessuno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.