Napoli, è caccia al bomber

Non è riuscita l’impresa al Napoli, costretto ad arrendersi all’Arsenal anche nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un ko che costringe la società azzurra a fare i conti con una stagione deludente: mai in corsa per lo scudetto, i partenopei hanno abbandonato prima la Champions e poi l’Europa League, oltre ad aver detto addio alla Coppa Italia ai quarti. Ecco così che il club di Aurelio De Laurentiis si è già messo in moto sul mercato alla ricerca di rinforzi per il prossimo anno.

CERCASI BOMBER – Il Napoli non sarebbe soddisfatto del rendimento offerto dal proprio reparto offensivo, andando alla caccia di un bomber di sicuro affidamento. Gli azzurri, secondo quanto riporta Il Mattino, avrebbero messo nel mirino soprattutto due nomi: Andrea Belotti e Ciro Immobile. Trattative che però non si preannunciano facili, con Torino e Lazio che difficilmente cederanno i loro attaccanti.