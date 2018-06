Napoli, è muro contro muro con il Manchester City per la cessione di Jorginho

Si piacciono, ma ancora non si sono detti di sì. Jorginho è il promesso sposo del Manchester City, allenato da quel Pep Guardiola che stravede per l’italo-brasiliano, pronto a ricevere le chiavi del gioco degli Sky Blues dopo aver fatto lo stesso in Nazionale, dove Roberto Mancini lo ha schierato da titolare nelle prime tre amichevoli della propria gestione. L’ex veronese è stato l’unico giocatore ad essere mandato in campo dall’inizio in tutte e tre le gare del nuovo corso azzurro e chissà se pure questo avrà spinto De Laurentiis a non abbassare le pretese sul cartellino del centrocampista acquistato per 8,5 milioni complessivi dall’Hellas nel gennaio 2014 e ora valutato 70.

Questo quanto chiede il presidente del Napoli ai Citizens, almeno secondo quanto riporta Tuttosport, ma i campioni d’Inghilterra non sembrano andare oltre quota 45 milioni. La forbice quindi è molto ampia. E non sembra trattarsi solo del classico gioco delle parti. Il Napoli si aspetta un rilancio entro venerdì, mentre il Manchester aspetta che sia il club venditore ad abbassare almeno in parte le pretese. Apparentemente il muro contro muro rischia di far saltare tutto, ma alla fine ci si potrebbe anche venire incontro a vicenda, considerando che Jorginho è allettato dalla possibilità di andare in Premier e che il giocatore ha già raggiunto un accordo per un quinquennale da 4,5 milioni netti. Il City ha comunque già individuato l’alternativa nello slovacco Stanislav Lobotka, classe ’94 del Celta Vigo. Solo strategia?

Jorginho pilastro della nuova Nazionale