Napoli, ecco come arrivare a Rodrigo del Valencia: due giocatori come contropartita

In attesa di trovare una via per accelerare il discorso riguardante James Rodriguez, il ds del Napoli Giuntoli sta pensando a come arrivare a Rodrigo Moreno Machado, attaccante classe 1991 del Valencia. Da tempo il club azzurro è sulle tracce del bomber brasiliano naturalizzato spagnolo e sta cercando di abbassare le pretese della società che ne detiene il cartellino, al momento superiori a 70 milioni di euro. Così potrebbero rientrare nella trattativa due contropartite: la prima è il difensore ex Real Madrid Raul Albiol, che ha sì 33 anni ma in difesa resta una garanzia e non gli dispiacerebbe chiudere in patria la carriera; la seconda è il difensore Amadou Diawara, giovanissimo (21 anni) e considerato una grande promessa. In questa stagione però con Ancelotti ha trovato poco spazio. L’affare, come sostenuto da As, è molto complicato ma presto potrebbe decollare.