Napoli, Hamsik: “In Europa mi vedo solo qui. Le offerte non mancano, ma Ancelotti…”

Oltre a quelle rilasciate nell’immediato post partita dell’amichevole pareggiata contro l’Olanda, Marek Hamsik ha parlato anche ai taccuini de La Gazzetta dello Sport; ecco quanto dichiarato dal centrocampista slovacco e capitano del Napoli:

SOGNO – “L’ho sempre dichiarato e non cambio idea ora: vincere lo Scudetto con questa maglia per regalare una gioia ai tifosi. Non siamo riusciti a fermare la Juventus, ma lo Scudetto è ciò che vogliamo. E con Ancelotti saremo ancora più forti”.

FUTURO – “Il mio amore per Napoli è fuori discussione, inoltre ho un contratto fino al 2020. Poi vedremo cosa accadrà, non dipenderà solo dal sottoscritto: insieme alla società e al mister valuteremo ogni aspetto in tranquillità. Le offerte non mancano, ma se in futuro dovessi andar via da Napoli certamente non sarebbe per un altro club italiano. E probabilmente non giocherei nemmeno in Europa. Non potrei mai tradire questo popolo. Il mio sogno è ancora lì, vivo. E vorrei realizzarlo qui…”.

ANCELOTTI – “Un grandissimo allenatore, un colpo super della società. Può essere decisivo per la mia permanenza. La società ha reagito alla grande scegliendo Ancelotti, con lui miglioreremo ancora”.

