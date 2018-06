Napoli, Hamsik vicino all’addio: ecco perchè

Nonostante l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, Marek Hamsik pare non voglia tornare sui suoi passi. Il centrocampista slovacco dovrebbe lasciare il Napoli per accettare la faraonica offerta proveniente dalla Cina: 35 milioni di euro complessivi. Una proposta da capogiro e proprio per questo nelle prossime ore ci sarà un vertice alla FilmAuro tra De Laurentiis e il suo agente, Venglos. Il patron dei partenopei non ha intenzione di far partire il suo capitano per meno di 30 milioni.

CINA E NON SOLO – Ma a spingere Hamsik ad accettare l’offerta cinese non è solo una questione legata all’ingaggio. Secondo quanto rivela Il Mattino, L’ex Brescia sa già che nella prossima stagione potrebbe diventare riserva di Piotr Zielinski, dunque sarebbe una seconda scelta nelle gerarchie di Ancelotti. Inoltre sullo slovacco c’è l’interesse concreto di Zenit San Pietroburgo, Salisburgo e Monaco.