Napoli, Hamsik vuole la Cina: può partire per 23 milioni

Dopo ben undici stagioni, l’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli sembra giunta al termine. Il capitano azzurro ha ricevuto grosse offerte dalla Cina e dopo alcune settimane di riflessione pare abbia deciso di lasciare la città partenopea. Secondo quanto riporta Ciro Venerato, giornalista della Rai, lo Shandong è la squadra più vicina allo slovacco ed avrebbe trovato l’accordo con l’agente Venglos con bonus economici legati alla firma e ai risultati. Si partirebbe dai tredici milioni di euro a salire. Come già riferito nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto 30 milioni di euro per lasciare partire l’ex Brescia, ma se dovesse arrivare un’offerta da 22-23 il patron azzurro non si opporrebbe.