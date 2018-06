Napoli, il Barcellona prepara un’offerta-monstre per Koulibaly

Il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti sarà… come quello di Sarri. Il ds Giuntoli ha anticipato le strategie sul mercato, specificando che il modo di operare della società non cambierà dopo il sorprendente cambio di guida tecnica. Inevitabilmente, quindi, ci saranno anche degli addii, perché non sono pochi i big azzurri nel mirino delle grandi d’Europa. Così dopo Jorginho, vicino al passaggio al Manchester City, i tifosi del Napoli tremano anche per Kalidou Koulibaly.

L'”eroe dell’Allianz Stadium” è infatti entrato prepotentemente nel mirino del Barcellona, al punto che, secondo il quotidiano Sport, i blaugrana starebbero per preparare una proposta quasi irrinunciabile, consistente in 40 milioni cash cui aggiungere ben tre contropartite, che rispondono ai nomi dei centrocampisti André Gomes e Denis Suarez e dell’attaccante Paco Alcacer, per un valore totale di 45 milioni. La stima del cartellino di Koulibaly sarebbe quindi di 85 milioni, congrua con la valutazione data da De Laurentiis. Resta di capire la disponibilità del Napoli ad accettare un pacchetto di contropartite così consistente, che riguarda giocatori in esubero dal Barcellona, ma comunque legati ai blaugrana da contratti piuttosto ricchi.

Rivaldo punge Messi: “Come Maradona? Prima vinca il Mondiale…”