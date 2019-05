Napoli, il nome nuovo per l’attacco viene dall’Atalanta

Il Napoli è già attivo sul mercato, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Gli azzurri vogliono infatti provare a diminuire il gap dalla Juventus, andando a caccia di profili che possano alzare il livello tecnico della rosa. Il club di Aurelio De Laurentiis, in particolare, vuole piazzare un colpo in attacco e il nome nuovo, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, viene dall’Atalanta.

IDEA ILICIC – I partenopei avrebbero messo nel mirino Josip Ilicic, autore di ben dodici gol e nove assist nel corso di questa stagione. Lo sloveno piace al tecnico Carlo Ancelotti, tanto che il Napoli, per diverse settimane, ha mandato un proprio osservatore a visionare da vicino il fantasista durante le gare dei bergamaschi. L’unico ostacolo sarebbe costituito dall’età non più verdissima di Ilicic (31 anni), in contrasto con quelle che sono le politiche societarie. Ma per lui, il Napoli è pronto a fare uno strappo alla regola.