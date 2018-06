Napoli, intesa raggiunta con Leno: ora si tratta con il Bayer Leverkusen

La corsa alla successione di Pepe Reina entra nel vivo, anzi si appresta alla chiusura. In principio fu Mattia Perin, profilo seguito da tempo dal Napoli, ma poi sfumato di fronte al deciso assalto della Juventus, ormai a un passo dalla chiusura per il capitano del Genoa. Poi sembrava fatta per Rui Patricio, sul quale però a frenare è stato Carlo Ancelotti, e ora alle prese addirittura in causa con lo Sporting dopo la rescissione del contratto (il futuro del titolare della Nazionale portoghese dovrebbe essere al Wolverhampton), così ecco spuntare di nuovo la candidatura di Bernd Leno.

Il portiere del Bayer Leverkusen era stato uno dei primi profili seguiti dopo l’ufficializzazione del mancato rinnovo di Reina, le trattative si sono sviluppate sotto traccia e ora, come riporta Premium Sport, è tutto fatto, almeno tra il Napoli e l’entourage del giocatore per quanto riguarda ingaggio e durata del contratto. A questo punto manca l’intesa tra il club azzurro e il Bayer Leverkusen, che valuta il giocatore 25 milioni: si proverà a chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale, cui Leno dovrebbe partecipare come terzo portiere della Germania.

De Laurentiis boccia Balotelli