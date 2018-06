Napoli, l’alternativa a Leno viene dalla Spagna

Giorno che vai, nuovo titolare della porta del Napoli che trovi. La corsa al dopo-Reina sembrava essersi conclusa con l’apertura del Bayer Leverkusen alla cessione di Leno, che ha già raggiunto un’intesa di massima con il club azzurro. Il portiere tedesco, escluso all’ultimo dal Mondiale, ha però trovato un pericoloso concorrente in un altro estremo difensore di livello internazionale, che ugualmente non andrà in Russia, visto che la sua Nazionale non si è neppure qualificata. Si tratta di Jasper Cillessen, il titolare dell’Olanda e vice di ter Stegen al Barcellona.

Secondo quanto riporta CalcioNapoli24.it, la dirigenza del Napoli avrebbe già avviato i contatti con l’ex portiere dell’Ajax, che si sarebbe detto disponibile al trasferimento. Dal canto proprio, il Barcellona, che per Cillessen ha già ricevuto manifestazioni d’interesse da parte del Liverpool (a propria volta interessato anche allo stesso Leno…) ha aperto alla cessione del proprio giocatore anche per un prezzo pari alla metà della clausola rescissoria da 40 milioni. La trattativa non è ancora partita e il Napoli potrebbe utilizzarla per “spaventare” il Leverkusen al fine di risolvere a proprio favore i dettagli dell’affare-Leno, ma l’ipotesi resta affascinante…

