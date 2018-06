Napoli, Mertens: “Futuro? Nel calcio ‘mai dire mai’. Sarri, che dispiacere. Su De Laurentiis…”

Dal suo futuro al rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, passando per Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, rispettivamente ex e attuale allenatore.

Dries Mertens parla del Napoli.

Di seguito le parole dell’attaccante belga riportata dal quotidiano La Gazzetta dello Sport:

FUTURO – “In Italia non potrei mai vestire una maglia diversa da quella del Napoli. Qui sto benissimo, ma nel calcio ‘mai dire mai’. Qualcuno potrebbe anche pagare la clausola rescissoria. Al momento non ci sono certezze assolute. In passato fui accostato all’Inter di Mancini, ma in realtà non c’era nulla di concreto. In ogni caso in Serie A mi vedo solo in azzurro, in Italia c’è solo il Napoli”.

DA ANCELOTTI A SARRI – “Ancelotti mi ha chiamato qualche giorno fa, è stato un colloquio positivo. Abbiamo parlato di diverse cose. Salto di qualità? E’ presto per dirlo. Vedremo cosa faremo senza Sarri, un allenatore straordinario con tutti. Sia dal punto di vista tecnico che su quello umano. Dispiace che Sarri sia andato via e dispiace anche per la modalità della fine di questa bellissima storia. Mi sembra un epilogo strano”.

DE LAURENTIIS – “Se con De Laurentiis è tutto ok? Non dico niente… (ride, ndr)”.

