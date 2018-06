Sporting Lisbona, Rui Patricio rescinde il contratto: “Ho temuto per la mia vita”. E il Napoli…

In casa Napoli c’è da registrare una importante novità legata all’obiettivo di mercato Rui Patricio.

RECORD – Stando a quanto riporta Record in prima pagina, Bruno de Carvalho, presidente dello Sporting Lisbona, ha bloccato il trasferimento al Wolverhampton del portiere portoghese, con quest’ultimo che ha rescisso unilateralmente il contratto per giusta causa.

PAURA – Come anticipato, l’estremo difensore classe 1988 ha deciso di rescindere il contratto con il club rivelando di aver temuto per la sua stessa vita. “Ho temuto per la mia vita. Sono stato vittima di violenza psicologica e fisica. A partire da gennaio di quest’anno il presidente ha iniziato a esercitare pressioni inaccettabili su tutti i giocatori e sulla squadra, il che implica che i risultati negativi sarebbero dovuti alla mancanza di professionalità dei giocatori”. Il 30enne ha poi ricordato il post che Bruno de Carvalho ha pubblicato su Facebook dopo la partita di Europa League a Madrid in cui “ha attaccato la professionalità dei giocatori, trasmettendo ai tifosi l’immagine di una squadra poco professionale”.

E ADESSO? – L’estremo difensore della Nazionale lusitana sarà adesso libero di andare ovunque: i partenopei ci pensano, ma a questo punto anche il club inglese può tornare ad essere una soluzione valida.

