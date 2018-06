Napoli, non solo i club cinesi su Hamsik: c’è anche il Monaco

E’ ormai da tempo un punto fermo del Napoli ed ha superato anche il record di gol di Diego Armando Maradona. Marek Hamsik è nel cuore dei tifosi azzurri, ma adesso la sua permanenza ai piedi del Vesuvio è fortemente in dubbio. Il centrocampista slovacco credeva alla conquista dello scudetto, che poi non è arrivato. Una delusione grande che potrebbe portarlo a prendere una decisione sofferta. In più le sirene cinesi si sono fatte sempre intense nelle ultime settimane, anche in virtù di un ricco ingaggio potrebbe accettare la destinazione asiatica.

CINA E NON SOLO – Su Hamsik, però, non c’è solo l’interesse della squadre cinesi. Secondo quanto rivela il portale francese le10sport, il Monaco è piombato su di lui. Il club del Principato si sarebbe già fatto avanti e investirebbe sull’ex Brescia parte delle risorse che potrebbero arrivare dalle possibili cessioni di Falcao e Lemar.