Napoli, non solo James Rodriguez dal Real Madrid: ecco gli altri colpi ‘galacticos’

Il Napoli approfitta di mister Carlo Ancelotti per ottenere giocatori dal Real Madrid: è un vero e proprio supermarket quello dei galacticos in vista della sessione estiva di calciomercato. Sarà rivoluzione per la squadra allenata da Zinedine Zidane e gli azzurri vogliono approfittarne per migliorare una rosa che in Italia deve stare più vicina alla Juventus in classifica e che in Europa non può limitarsi all’uscita di scena nei gironi di Champions League. Il primo nome è senza dubbio quello di James Rodriguez, di ritorno dal prestito biennale al Bayern Monaco, che ha speso sempre parole di elogio nei confronti di Ancelotti. Oltre a lui, però, secondo quanto rivelato da Marca, potrebbero arrivare sotto il Vesuvio altri blancos per un totale di 50 milioni. Scopriteli con il nostro pezzo a schede.

Lo scopo? Fare come quando Rafa Benitez chiamò a sé Raul Albiol, Callejon e Higuain: tre “scarti” del Real Madrid che però fecero grande il Napoli.