Napoli, occhi su un talento del Real Madrid per la difesa

Oltre che vincere tanto, anzi tutto, almeno in Europa, la gestione di Zinedine Zidane al Real Madrid sarà ricordata anche per aver lanciato con profitto in prima squadra diversi ragazzi promettenti provenienti dal settore giovanile. C’è chi si è solo affacciato, come Marcos Llorente, e chi ha disputato un discreto numero di partite importanti, come Nacho o Asensio, e chi ha addirittura debuttato in Champions contro la Juventus, come Vallejo. Pochi minuti sono quelli che ha avuto a disposizione anche Achraf Hakimi, terzino destro marocchino, classe ’98, convocato dal ct Renard per il Mondiale di Russia.

Il giocatore andrà in scadenza con i blancos il prossimo 30 giugno ed è stato messo nel mirino dal ds del Napoli Giuntoli in caso di addio di Hysaj, le cui ultime dichiarazioni non sono rassicuranti per i tifosi azzurri e per la società, dopo l’addio di Sarri. A riportare la notizia è Sky Sport, secondo la quale sarebbe già pronta anche l’alternativa, che riguarda un giocatore più esperto come Stefan Lainer, classe 1992 del Salisburgo, sul quale però c’è anche l’interessamento da parte della Lazio, che ha conosciuto le qualità dell’esterno austriaco sulla propria pelle nel doppio confronto valevole per i quarti di finale di Europa League, fatale alla squadra di Simone Inzaghi.

I 27 anni di Lorenzo Insigne