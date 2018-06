Napoli, Pastore obiettivo concreto

In attesa che Carlo Ancelotti valuti la rosa che troverà in ritiro a luglio, il Napoli sta lavorando sui possibili rinforzi per la prossima stagione. L’affare Simone Verdi sembra vicino alla conclusione, ma per la trequarti il club azzurro sembra fortemente interessato ad un profilo internazionale, quello di Javier Pastore. Il giocatore argentino che ha già giocato in Italia con la maglia del Palermo è stato venduto nell’estate del 2011 per 43 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Propeio nella squadra francese è stato allenato da Carlo Ancelotti che gradirebbe il suo approdo ai piedi del Vesuvio.

SCENARIO – Pastore già da alcune stagioni è seguito da alcuni club italiani, tra questi l’Inter che ha già provato ad acquistarlo a gennaio prima di virare su Rafinha del Barcellona. Adesso è il Napoli a pensarci in maniera concreta, come ha svelato Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della società partenopea.