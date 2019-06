Napoli, pazza offerta dall’Inghilterra per Koulibaly

Che Kalidou Koulibaly sia il sogno di molte grandi squadre europee non è certo un mistero. Il difensore del Napoli, con le sue prestazioni sempre ben oltre la sufficienza, si è infatti imposto come uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo, con numerosi club che sarebbero pronti a fare follie pur di averlo tra le proprie forze. Fino adesso, però, Aurelio De Laurentiis ha rispedito al mittente tutte le offerte pervenute nei confronti del senegalese, anche se quella arrivata in queste ore potrebbe far tentennare il presidente azzurro.

OFFERTA SHOCK – Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire fino a 95 milioni di euro per Koulibaly. Il partenopeo rappresenta infatti l’obiettivo principale dei Red Devils per rinforzare il proprio reparto arretrato, anche viste le difficoltà di arrivare a Matthijs de Ligt dell’Ajax.