Napoli, per la difesa c’è braccio di ferro con la Juventus per un terzino

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli punta all’acquisto di un terzino che sappia essere alternativo a Hysaj o, addirittura, prendergli il posto di titolare. Piace Achraf Hakimi, 19 anni, nazionale del Marocco, in forza al Real Madrid. Pochi minuti sono quelli che ha avuto a disposizione Achraf Hakimi, classe ’98, con i blancos ma è stato convocato dal ct Renard per il Mondiale di Russia. Sotto osservazione anche Stefan Lainer, 25 anni, nazionale austriaco, di proprietà del Salisburgo sul quale però c’è anche l’interessamento da parte della Lazio, che ha conosciuto le qualità dell’esterno austriaco sulla propria pelle nel doppio confronto valevole per i quarti di finale di Europa League, fatale alla squadra di Simone Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe per provarci anche con Matteo Darmian, 29 anni, nazionale italiano, di proprietà del Manchester United. Il difensore, tuttavia, è in parola con la Juventus e non accetterebbe altre offerte. A differenza di Sime Vrsaliko, 26 anni, nazionale croato, che lascerebbe volentieri l’Atletico Madrid per ritornare in Serie A: Napoli sarebbe la soluzione ideale. D’altra parte, De Laurentiis e Giuntoli l’avevano già trattato nell’estate 2016, ma non fu trovato l’accordo economico: il Sassuolo non volle fare sconti rispetto ai 18 milioni richiesti. Ed anche il giocatore, preferì il club spagnolo che gli avrebbe garantito un ingaggio più corposo.