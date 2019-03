Napoli, per la fascia destra si segue un atalantino

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli sarebbe interessato per la corsia di destra ad Hans Hateboer, oggi in forza all’Atalanta di mister Gasperini. L’esterno, che nella scorsa estate era già finito nel mirino del Valencia, è stato visionato più volte dagli uomini di mercato del Napoli e rappresenterebbe la prima scelta in caso di addio da parte di Hysaj, che piace all’Inter. Il giocatore, classe ’94, è utile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ancora da definire una valutazione, che molto probabilmente sarà oltre i 15 milioni di euro, e attenzione all’interessamento da parte del Borussia Dortmund.