Napoli, per l’estate si continua a monitorare un esterno messicano che piace a tanti

Sembrava un nome quasi svanito nel nulla, invece il Napoli ci crede ancora ed è pronto ad affondare il colpo. Parliamo di Hirving Lozano, esterno offensivo messicano classe ’95 del Psv Eindhoven che si è messo in mostra anche negli ultimi Mondiali di Russia 2018. Il procuratore Mino Raiola continua a mediare fra le parti, e pare che la società olandese stia decidendo per la cessione in modo tale da poter rinforzare la rosa con più elementi con i soldi incassati. Entrerebbe una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, una somma che farebbe molto comodo al Psv, già all’opera per trovare nuovi talenti in giro per il mondo. Su Lozano, oltre al Napoli, ci sono Manchester United, Psg, Barcellona e Real Madrid.