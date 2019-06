Napoli, sfuma Diego Costa? Il presidente dell’Atletico Madrid: “Resta con noi”

Non sarà, forse, al Napoli il futuro dell’attaccante Diego Costa. Qualche settimana fa si è parlato insistentemente di un possibile colpo di livello internazionale per la società azzurra per migliorare il proprio cammino in Champions League, e il nazionale spagnolo dell’Atletico Madrid era fra i principali candidati a tale ruolo. A Radio Kiss Kiss, è intervenuto a riguardo il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo, il quale ha escluso la possibilità che Diego Costa lasci il team: “Non so se interessa al Napoli, però so che resterà con noi”. Una frase emblematica, che escluderebbe ogni possibilità di trasferimento, ma uno spiraglio in verità resta aperto per i partenopei: infatti, per più volte Cerezo si era espresso nello stesso modo circa un possibile addio di Antoine Griezmann. Com’è finita la faccenda? Il francese ha comunicato di voler cambiare aria, per cui se anche Diego Costa scegliesse di comportarsi allo stesso modo, nulla vieterà al Napoli di provarci.