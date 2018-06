Napoli, sprint per lo svincolato Badelj

Poche ore dopo aver dato l’addio alla Fiorentina, da svincolato, seguito da una lunga e sentita lettera rivolta ai tifosi, Milan Badelj sembra a un passo dal definire il proprio futuro professionale. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sul centrocampista croato, ora impegnato nella preparazione del Mondiale, si è formata una concorrenza agguerrita, con tante big della Serie A in agguato, come Milan, Lazio e Juventus. A spuntarla però potrebbe essere proprio il Napoli, che ha lavorato a fari spenti e può chiudere in breve tempo, trovando l’intesa con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci.

Gli azzurri approfitterebbero così dello stallo del mercato del Milan, che sembrava la squadra in vantaggio per far firmare Badelj, forte di un interessamento datato di almeno due anni, ma ora bloccato dalle note vicende legate al processo che il club rossonero subirà a metà giugno da parte dell’UEFA per il mancato rispetto delle norme sul Fair Play Finanziario. Badelj era stato proposto anche alla Juventus, ma il Napoli ha messo la freccia ed è vicino ad assicurarsi un giocatore che può sostituire per caratteristiche Jorginho, che sembra diretto al Manchester City.

