Napoli, superate Juventus e Milan nella corsa a un difensore centrale

Non ci sarà il Milan né la Juventus nel futuro di Kostas Manolas. Stando infatti quanto riportato da Sportmediaset.it, il Napoli avrebbe superato le due rivali in campionato nella corsa al difensore centrale della Roma, con cui ci sarebbe già un accordo di massima. Il greco, che andrebbe a prendere il posto di Raul Albiol, per il quale si prospetta un ritorno in Spagna (si parla del Villarreal), ora aspetta che fra il club azzurro e quello giallorosso si trovi l’intesa per il trasferimento. La Roma vorrebbe tutti i 36 milioni di euro della clausola rescissoria, il Napoli non preferirebbe inserire qualche contropartita tecnica come Amadou Diawara, centrocampista che con Ancelotti ha trovato poco spazio ma che ha dalla sua l’età, oppure Mario Rui, che già fu giallorosso nella stagione 2016-17.