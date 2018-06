Napoli, trovato l’accordo con il Bologna per Verdi

Il Napoli ci riprova per Simone Verdi. Nel mercato di gennaio il club partenopeo si era fatto avanti, ma il giocatore dopo alcuni giorni di riflessione ha deciso di completare il proprio percorso di crescita al Bologna. Conclusa la stagione, gli azzurri si sono fatti avanti e hanno trovato un nuovo accordo con gli emiliani. Secondo quanto rivela Sky Sport, i partenopei verseranno nelle casse dei rossoblu 25 milioni di euro. Adesso non resta che attendere la decisione del calciatore che avrebbe ricevuto un ultimatum dal Bologna: la partenza verso Napoli o la permanenza in rossoblu.