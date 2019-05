Napoli, una lista di 60 nomi ma Ancelotti fa una richiesta di mercato al ds Giuntoli

Un secondo posto in campionato e nessun titolo. Al primo anno sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti non sollevato nessun trofeo, ma c’è la convinzione da parte dei dirigenti campani che l’ex Bayern abbia fatto bene, tanto da metterlo sempre più al centro del progetto Napoli. Ieri è svolto un summit cui hanno preso parte il presidente Aurelio Del Laurentis, Edoardo – il figlio vicepresidente –, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e ovviamente il tecnico. Sul tavolo le strategie di mercato, con una lista di circa 60 nomi sui quali Giuntoli lavora da tempo. Ma per chiudere c’è bisogno della copertura finanziaria: l’a.d. Chiavelli frena e il presidente riflette. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per acquistare Lozano del Psv ma non è semplice: ballano 50 milioni. Ma per migliorare questo Napoli e provare a vincere qualcosa, bisogna alzare il livello tecnico.