Napoli, vicino l’arrivo di Lainer dal Salisburgo

In casa Napoli non si pensa solo alle probabili uscite come quelle di Jorginho, destinato al Manchester City e Hamsik che vuole fortemente la Cina. Il club azzurro sta lavorando anche in entrata e oltre ad un portiere di sicuro affidamento, sta cercando un terzino destro che faccia rifiatare Elseid Hysaj. I dirigenti della società partenopea hanno individuato in Stefan Lainer il profilo ideale per le sue caratteristiche. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Salisburgo è più che avviata, anzi quasi vicina alla definizione. A patto che gli austriaci si accontentino di qualcosa in meno dei 10 milioni richiesti.