Niente Barcellona per de Ligt: la Juventus con asso nella manica adesso teme solo un club

Il giovane difensore dell’Ajax,Matthijs de Ligt è improbabile che vada al Barcellona. Secondo il giornale AS, citando fonti vicine al club spagnolo, fanno sapere che l’olandese si rifiuterà di trasferirsi in Spagna a causa dell’agente Mino Raiola. Le opzioni preferite per de Ligt saranno Juventus e Bayern . Si prevede che l’importo della transazione sarà di almeno 60 milioni di euro e il trasferimento avverrà la prossima estate. Il talento classe ’99, che ha vinto l’edizione 2018 del ‘Golden Boy’, il premio organizzato da Tuttosport destinato al miglior Under 23 d’Europa, ha detto: “In questo momento non sto pensando all’addio, siamo in Champions e lottiamo per il titolo in Olanda, ho la fortuna di essere il capitano di una squadra come l’Ajax. L’Italia comunque è un paese bellissimo, il campionato italiano è davvero affascinante e la Juventus è un grande club, fa sempre piacere essere accostati a società così importanti”.