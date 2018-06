Nizza, Balotelli: “Non so nulla del mio futuro”

L’attaccante del Nizza, Mario Balotelli ha affermato di non sapere ancora dove giocherà la prossima stagione. Da indiscrezioni di mercato l’attaccante della Nazionale è stato accostato al Napoli, alla Roma e al Parma. “Non penso al futuro ma mi concentro sul presente. Tante voci in giro ma io non so ancora dove andrò in futuro”. Mario Balotelli ha ritrovato l’azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di importanti squadre europee, ma non solo: i canali con i club italiani sono già aperti.