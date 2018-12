Nizza, porte aperte alla cessione di Balotelli

Potrebbe essere ormai giunto ai titoli di coda il matrimonio tra il Nizza e Mario Balotelli. Dopo due campionati in cui il centravanti ha realizzato ben trentatré reti, quella attuale sembra una stagione avara di soddisfazioni per Super Mario, ancora all’asciutto di gol. Un rendimento fin qui minato dalle continue discussioni con il tecnico dei francesi Vieira, che sembra aver ormai perso la pazienza con il giocatore, accettando l’idea di privarsene già da gennaio senza aspettare la scadenza del contratto, prevista a giugno. Al momento, però, non si registrano offerte nei confronti dell’azzurro, quanto meno dall’Italia.

L’ennesima stagione tribolata dell’ex attaccante del Milan sembra aver infatti disperso i suoi estimatori, probabilmente frenati anche dall’alto ingaggio percepito da Balotelli, che attualmente si aggira intorno ai cinque milioni di euro.