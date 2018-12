Nizza, trovato il top player da acquistare a gennaio con il ricavato dalla cessione di Balotelli

Mario Balotelli lascerà il Nizza a gennaio. Non è ancora chiaro dove giocherà ma intanto il club francese pensa di sostituirlo con un altro calciatore di qualità anche se non di pari ruolo. Con il ricavato della vendita dell’attaccante italiano, la dirigenza acquisterà Younès Belhanda calciatore francese naturalizzato marocchino, centrocampista del Galatasaray. A gennaio e alla fine di maggio, i media turchi hanno riferito dell’interesse per il ventottenne dello Spartak Mosca. Balotelli ha litigato con l’allenatore della squadra, Patrick Vieira, e anche con alcuni compagni.