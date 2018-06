Napoli, Hamsik-Cina non è finita. Ma ADL ha già il sostituto…

Nessun muro, anzi. De Laurentiis non è preoccupato dalle sirene che spingono Hamsik lontano da Napoli: il presidente, a fronte di un’offerta da 30 milioni di euro, non si opporrà all’eventuale cessione. Il capitano azzurro, secondo Sky Sport, è ancora in fase di valutazione circa il suo futuro con ben tre club cinesi sulle sue tracce: così, nel frattempo, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli non ha perso tempo ed ha individuato il sostituto ideale dello slovacco per il centrocampo da mettere a disposizione di Ancelotti. Si tratta di Dennis Praet, talentuoso belga della Sampdoria che, a 24 anni, esce da un’ottima stagione con i blucerchiati grazie a cui si è conquistato le attenzioni delle big.