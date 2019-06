Olanda, Koeman esalta de Ligt: “Futuro? Sceglierà il meglio per sé. La sua migliore qualità è…”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato a seguito del successo nella semifinale di Nations League contro l’Inghilterra. Un 3-1 finale che ha messo in risalto le doti degli Oranje e, soprattutto, la grande forza di uno dei giocatori maggiormente chiaccherati in ottica mercato Matthijs de Ligt, centrale dell’Ajax.

Il difensore, autore di un errore ma allo stesso tempo di una delle tre reti, si è confermato all’età di 19 anni già un giocatore esperto e di caratura internazionale e su di lui il ct ha detto: “De Ligt? Per diventare una star devi vincere i titoli. Dopo una grande Champions League, credo che sceglierà il meglio per il suo futuro. La sua qualità migliore è che ha soli 19 anni ma gioca con l’esperienza di un 25enne“. Mentre sulla vittoria dei suoi e sulla finale di Nations League ottenuta, Koeman ha aggiunto: “Dopo una lunga stagione disputare altri 120 minuti non è facile, soprattutto in una gara intensa come questa, ma forse noi eravamo leggermente più freschi. Chi è entrato dalla panchina ha fatto bene il suo dovere. Nel primo tempo non meritavamo lo svantaggio”.