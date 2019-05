Paris Saint-Germain, sfida all’Inter per un top player della Roma

Dalla Francia, una voce di mercato mette paura alla Roma. Infatti, secondo France Football, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Edin Dzeko Il centravanti bosniaco piace molto a Antero Henrique, il direttore sportivo dei parigini. Sono già avvenuti i primi contatti con l’entourage dell’attaccante della formazione di Claudio Ranieri. Il giocatore sembra propenso ad accettare la proposta, al contrario di quanto avvenne un anno fa, quando il suo rifiuto bloccò il trasferimento al Chelsea. La Roma, dal canto suo, non si opporrebbe di fronte ad un’offerta adeguata, dato il contratto in scadenza nel 2020. Chi rischia grosso è l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono interessati a Dzeko per l’eventuale dopo Icardi.