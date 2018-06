Parma molto attivo sul mercato. Mosse Spal e Cagliari. Le ultime

Queste le trattative in corso che riguardano le altre squadre di Serie A tranne le big secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Parma monitora l’esterno offensivo Brignola (Benevento), e potrebbe riportare Gabbiadini ma il Southampton vuole 15 milioni di euro. Altro obiettivo per i ducali è Thomasson del Nantes per la mediana. La Spal ha offerto 8 milioni al Napoli per riscattare il centrocampista Grassi, per il quale è pronto un quinquennale da 800mila euro a stagione e a salire. C’è idea Silvestre per la difesa e si valuta il ritorno di Bonifazi (Torino), mentre in attacco si attende una risposta della Juve per il prestito del gioiellino Kean. Per la fascia destra fari su Dickmann (Novara). Il terzino destro Darijo Srna (Shakthar), potrebbe firmare per il Cagliari. Ieri incontro con la dirigenza sarda. La proposta è di un contratto annuale. sardi su Valdifiori (Torino), ma la Spal sembra in vantaggio. Il Genoa bussa al Benfica per il difensore argentino Lisandro Lopez, vicino lo sloveno Stulac (Venezia) in mezzo al campo, dove i rossoblù lavorano anche alla conferma di Bertolacci dal Milan. In uscita Biraschi, chiesto dall’Atalanta. Fatta a Genoa sponda Samp per Colley (Genk). I doriani potrebbero riprendersi Eder (Inter) in caso di partenza di Zapata richiesto in Spagna e Germania. L’Empoli ci prova per il terzino destro australiano Karacic (D. Zagabria), mentre si complica la pista Cataldi (Lazio, era al Benevento) per la mediana. Djordjevic (in scadenza con la Lazio) può ripartire dal Chievo.