Pescara, Cristiano Lucarelli il candidato numero uno per la panchina

Giuseppe Pillon di Preganziol (Treviso) dallo scorso 31 marzo è diventato il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico veneto, chiamato a condurre alla salvezza gli abruzzesi, ha preso il posto di Massimo Epifani, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di Brescia. Il mister 62enne però finirà il suo mandato a giugno poi la dirigenza abruzzese ripartirà con un nuovo allenatore. Secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, il presidente Sebastiani vuole affidare la panchina per la prossima stagione a Cristiano Lucarelli. L’ex attaccante del Livorno attualmente guida il Catania in Serie C e con il club etneo ha sottoscritto un contratto con scadenza giugno 2019. Il Pescara però ci proverà al termine del campionato ma già qualche contatto c’è stato.