Pisacane passione Boca Juniors: “Mi piacerebbe giocarci, ma so che è impossibile”

Ha dichiarato di essere tifoso sfegatato del Boca Juniors, ora addirittura ha rivelato di voler giocare nella squadra argentina, ma crede che sia impossibile. Parliamo di Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, che ha parlato del desiderio di trasferirsi in Argentina a TyC Sports: “Vorrei giocare per loro ma penso sia un po’ impossibile questa idea da concretizzarsi, però ritengo che quel campionato mi rappresenti per la ‘garra’ e il carattere. Quando dichiarai di essere tifoso del Boca, i fan sono impazziti e forse hanno messo pressione alla società per avermi, ma non ho mai ricevuto chiamata alcuna. Nasce tutto dallo stemma tatuato sul braccio, ma una cosa è il tifo, un’altra è riuscire ad approdare in Argentina e giocare per quella squadra. A volte un po’ scherzo sull’argomento, sapendo che la realtà è lontana dalla fantasia”. La tentazione c’è, vedremo se il ds Nicolas Burdisso si farà sentire con Pisacane.