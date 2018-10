Nello scorso mese di gennaio, Sassuolo e Napoli hanno dato vita ad un vero e proprio tira e molla per quanto riguarda il trasferimento dell’ormai ex neroverde Matteo Politano in Campania, ma il giocatore è rimasto in Emilia fino a giugno prima di trasferirsi all’Inter.

L’agente dell’attaccante nerazzurro, Davide Lippi, ha spiegato ai microfoni di Radio Marte come sono andate veramente le cose: “Il Napoli nello scorso gennaio ha fatto di tutto pur di prendere Politano, arrivando, attraverso il presidente De Laurentiis e Giuntoli, a mettere sul piatto cifre importantissime. Li ringrazio, io ho cercato di aiutarli nella trattativa il più possibile. Ma si sa, il calciomercato invernale è un po’ così, ed il Sassuolo non ha voluto privarsi di un giocatore così importante come Matteo, che alla fine è stato fondamentale per la conquista della salvezza. A giugno il tavolo per la trattativa era ancora allestito, ma a quel punto si è introdotta l’Inter che ha accelerato ed ha chiuso l’affare. Dopo aver perso Politano il Napoli ha cercato di acquistare Caprari, ma poi anche in questo caso è saltato tutto. In futuro chissà, non è detto che non possa riaprirsi la trattativa”.