PSG, Areola “avverte” Buffon: “Sono io il titolare qui”

Dopo aver disputato 17 stagioni alla Juventus, Gianluigi Buffon potrebbe sbarcare al Paris Saint-Germain. Il club francese si è fatto avanti nelle scorse settimane presentando un’offerta all’ex numero uno bianconero, che si è preso qualche settimana per poter decidere. Con l’eventuale arrivo del nativo di Carrara, chi dovrebbe salutare è Alphonse Areola che nell’ultima stagione ha giocato da titolare scavalcando il tedesco Kevin Trapp. Per il portiere di origine filippina c’è l’ipotesi Serie A, con Napoli e Roma che sono sulle sue tracce, ma lui non ha alcuna intenzione di lasciare Parigi.

VOLONTÀ – Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club transalpino, Areola ha dichiarato: “Se c’è la possibilità di continuare a giocare nel Paris Saint-Germain, non esiterò a farlo: il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, vincere trofei e crescere con questo club. Devi darti obiettivi, ambizioni, sogni. È importante essere in grado di progredire in questo sport e in questa professione”.

MESSAGGIO – L’estremo difensore francese non sembra intimorito dal possibile arrivo di Buffon alla corte di Thomas Tuchel: “Sono andato in prestito per tre stagioni per attendere il mio momento. Adesso il titolare sono io”.

PSG, Tuchel: “Buffon? Un po’ di pazienza e saprete”