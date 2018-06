Psg, bottega milionaria: ecco quanto possono fruttare le cessioni

Tanto per cambiare anche questa estate il PSG sarà protagonista sul mercato, ma con una differenza sostanziale: stavolta si parla di cessioni, a eccezione dell’imminente arrivo a parametro zero del 40enne portiere Gianluigi Buffon.

400 MILIONI – Infatti, dopo aver speso la cifra shock di 400 milioni di euro solamente per ingaggiare, rispettivamente da Barcellona e Monaco, Neymar e Kylian Mbappé, i parigini si trovano costretti a sacrificare qualche calciatore sull’altare del mercato in virtù delle sanzioni in arrivo dall’UEFA per il Fair Play Finanziario.

“TESORETTO” – Tuttavia, gli imminenti addii spingono comunque i tifosi a guardare il bicchiere mezzo pieno per due motivi esclusivamente economici: calo del monte ingaggi che ad oggi è a dir poco elevato e, soprattutto, liquidità in entrata che se sommata andrebbe a costituire una somma talmente importante che definirla “tesoretto” sarebbe davvero riduttivo. Ma andiamo nello specifico: chi può lasciare il Parco dei Principi e quanto è possibile raggranellare? Cerchiamo di fare ordine, grazie ai dati forniti da Transfermarkt.it, guardando il valore dei calciatori ruolo per ruolo:

PORTIERE – Qualora l’ex estremo difensore e capitano della Juventus e della Nazionale italiana dovesse accettare la corte del presidente Nasser Al-Khelaifi, ecco che Alphonse Areola (15 milioni di euro) potrebbe decidere di salutare per continuare la sua carriera altrove. E i difensori?

DIFENSORI – Il discorso si fa sempre più interessante perché sia capitan Thiago Silva (10 milioni di euro) che Layvin Kurzawa (20 milioni di euro) avrebbero società disposte ad accoglierli e possono fruttare complessivamente 30 milioni di euro. Adesso diamo un’occhiata in mezzo…

CENTROCAMPO – La classe di Javier Pastore (15 milioni di euro) e Hatem Ben Arfa (5 milioni di euro) può tornare utile da altre parti visto che all’ombra della Torre Eiffel la concorrenza è spietata: dalla mediana possono quindi arrivare 20 milioni di euro. E ora occhio all’attacco.

ATTACCANTI – Goncalo Guedes (40 milioni di euro) tornerà alla base dopo il prestito al Valencia, a lui potremmo aggiungere anche Angel Di Maria (40 milioni di euro) e Julian Draxler (35 milioni di euro): si arriva a 115 milioni di euro solo per il reparto avanzato.

TOTALE – Ecco che in totale il club campione di Francia potrebbe incassare la bellezza di 180 milioni di euro. E se, ipoteticamente parlando, oltre ai giocatori già citati dovessimo inserire anche O’Ney che spesso e volentieri è accostato al Real Madrid? Probabilmente la nostra calcolatrice esploderebbe…

