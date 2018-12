Psg, con Cavani sarà addio. Il Napoli ha la capacità finanziaria per riportarlo al S. Paolo?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non ha mai smentito la pista che porta a Edinson Cavani: “Se si dovesse scocciare di Parigi e accettasse di guadagnare meno, lo accoglieremo a braccia aperte”. Dalla Francia oggi arriva una importante dichiarazione. A “Un Calcio Alla Radio”, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC Targato Italia, è intervenuto Christophe Berard, giornalista de Le Parisien: “Cavani lascia il PSG a fine stagione? È possibile. Tutti sanno che non ha una bella relazione con Neymar e Mbappè. Nel caso in cui il PSG vinca la Champions lui andrà via. Ritornare a Napoli sarebbe bello per lui e per il Napoli, ma evidentemente tutta la discussione sarà sui soldi. Un giocatore di questo livello di questo tipo costa almeno settanta milioni e non so se il Napoli ha la capacità finanziaria. Il PSG vuole rinnovare? Dipenderà dal fair play finanziario. Il PSG ha dimostrato che sa vendere i giocatori. Non è stupido pensare che un giorno il PSG venda un giocatore a 60-70 milioni. Ndombélé al Napoli? Oggi è troppo tardi per il Napoli prendere Ndombélé . Fu rifiutata un offerta dal Lione da parte di una settantina di milioni. Oggi costa quasi 80 milioni. L’anno prossimo c’è un’altra società che cerca un centrocampista forte, che cerca oggi il centrocampista che può giocare con Verratti. Rabiot è arrabbiato con il PSG e ha già un accordo con il Barcellona. Penso che sia già troppo caro per il Napoli, lui ha il potenziale per poter giocare in una squadra che può vincere la Champions e non è il Napoli ”.