Psg, con l’arrivo di Leonardo sarà assalto a 2 top player: uno è italiano

Potrebbe essere rivoluzione in casa Paris Saint-Germain. Sembra essere ormai prossimo il ritorno da dirigente di Leonardo. Dopo l’avventura al Milan, il brasiliano tornerà a Parigi dove in passato aveva portato il club ai vertici d’Europa.

Con il cambio di direttore sportivo, i francesi daranno il via ad una campagna di rinforzamento decisamente di grande portata, specie per i nomi che l’ex rossonero ha in mente per la sua lista della spesa: Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma.

Sarebbero loro i primi due colpi del Leonardo bis. Secondo Le10Sport l’ormai imminente ritorno di Leonardo in dirigenza potrebbe spalancare le porte del club francese al giocatore del Manchester United. L’ex dirigente del Milan infatti vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per cercare di anticipare la concorrenza. Stesso discorso per il portiere del Diavolo che potrebbe essere sacrificato dai rossoneri per motivi di bilancio.