PSG, incontro per Milinkovic-Savic: tre giorni per chiudere il colpo

Nel corso dell’estate è stato accostato a Juventus, Real Madrid e Milan, ma alla fine Sergej Milinkovic-Savic potrebbe finire al Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riporta le10sport.com, infatti, oggi Mateja Kezman, agente del talento della Lazio, ha incontrato Antero Henrique, direttore sportivo del parigini, per intavolare una trattativa.

Il mercato, però, chiude il 31 agosto ed i campioni di Francia, che desiderano chiudere questa sessione con il botto, dovranno affrettarsi.

Il club biancoceleste valuta il centrocampista serbo non meno di 100 milioni di euro, ma per i transalpini, pronti ad effettuare un investimento di spessore, non ci sarebbero problemi al riguardo.