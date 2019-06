Psg, l’obiettivo di Leonardo è arrivare a Parigi con un super colpo sottobraccio

Non vuole essere un approdo a Parigi banale quello di Leonardo, che ha ufficializzato qualche giorno fa il ritorno al Paris Saint-Germain a distanza di 6 anni. Secondo quanto riportato da RMC, infatti, è obiettivo del brasiliano raggiungere la capitale francese con un super colpo sottobraccio, e nella fattispecie si parla di Matthijs de Ligt, il 19enne capitano dell’Ajax che ha incantato tutti nella scorsa stagione fra Eredivise, Nazionale e soprattutto Champions League. Il club parigino è in vantaggio ormai su tutte le pretendenti, fra cui Juventus, Manchester United e Barcellona, per cui non resta che sferrare il colpo finale per aggiudicarsi le prestazioni del difensore centrale olandese. Arrivare sotto la Tour Eiffel in compagnia di de Ligt significherebbe già far capire quanto sia stato importante riavere nel team un dirigente come Leonardo, che ha grandi conoscenze in tutto il mondo.