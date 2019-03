Psg, Neymar allo scoperto: “Io al Real Madrid? Piacerebbe a tutti, un domani chissà”

Si susseguono le voci di mercato per Neymar, ancora alle prese con l’infortunio al piede che lo sta tenendo lontano dai campi già da un po’ di tempo. “Se mi piacerebbe giocare nel Real? È uno dei top club al mondo, qualunque giocatore sarebbe onorato di andarci – ha dichiarato in una lunga intervista al programma Esporte Espetacular -. Ora sono felice a Parigi, ma un domani chissà, il futuro nessuno lo conosce e da qui a 3 mesi tutto può succedere”.

SOGNI – Già ebbe l’onore di vestire la maglia del Barcellona, prima di indossare quella del Psg, squadra dove milita attualmente: “Da piccolo sognavo di giocarci, Messi per me è stato speciale: nei momenti di difficoltà è venuto a sostenermi dicendomi di essere me stesso, come se fossi stato ancora al Santos. Il mio sogno? Il Pallone d’oro non è una ossessione, se non succederà di conquistarlo non sarà la fine del mondo. Ci terrei invece a vincere un Mondiale con il Brasile”.