Psg, pronto il colpo pazzesco dall’Italia

Il Paris Saint-Germain, viste anche le incognite legate al futuro di Neymar e Mbappé, è alla ricerca di un attaccante. Ed i parigini, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, avrebbero messo gli occhi in Italia.

IDEA INSIGNE – I francesi vorrebbero infatti prelevare dal Napoli Lorenzo Insigne, con il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis che, per lasciar partire il giocatore, chiede almeno 100 milioni di euro. Tuttavia l’attaccante, in questo momento, ha una quotazione di mercato tra i 60 ed i 60 milioni di euro, con Mino Raiola che, nei prossimi giorni, incontrerà il patron dei partenopei proprio per discutere del futuro di Insigne. Il calciatore non disdegnerebbe infatti un passaggio al Psg, dove ritroverebbe Marco Verratti, suo compagno di squadra ai tempi del Pescara.