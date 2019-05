Rabiot, destinazione clamorosa: c’è il Real Betis con una formula unica

Si libererà a costo zero dal Paris Saint-Germain. Il futuro di Adrien Rabiot, però, è ancora tutto da decidere. Il centrocampista accostato ai maggiori top club d’Europa potrebbe, clamorosamente, finire in una squadra a sorpresa.

LA MOSSA – Juventus, Manchester United, Real Madrid e Barcellona erano state su di lui per mesi, ma a spuntarla potrebbe essere il Real Betis. Come spiega Diario de Sevilla, e conferma anche AS, la società andalusa sta tentando di piazzare il colpo clamoroso con una formula piuttosto inedita: bonus al momento della firma e il 50% della cifra incassata in caso di futura rivendita da destinare al calciatore. Questa la mossa che potrebbe cambiare le carte sul tavolo e sbaragliare ogni possibile rivale. Rabiot, dunque, dovrà pensare bene a dove vorrà passare le prossime stagioni.