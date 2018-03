Raiola consiglia il Napoli: “Prendi Balotelli, con quei tifosi sarebbe come Ibrahimovic”

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai Sport da Mino Raiola su Mario Balotelli, suo assistito, hanno fatto rumore: contatti con praticamente tutti i top club italiani, tra cui il Napoli che oggi è capolista in Serie A quando mancano dodici giornate al termine del campionato. L’attaccante del Nizza, tra l’altro, è particolarmente legato alla città partenopea a livello familiare visto che lì vive la figlia Pia, avuta con showgirl Raffaella Fico, oggi compagna di Alessandro Moggi. Intervistato da “Radio Goal”, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il noto procuratore ha rincarato la dose consigliando agli azzurri di puntare proprio su Super Mario che da quando è in Francia è tornato a giocare e a segnare con regolarità: “Chi prenderà Mario farà un affare perché è un parametro zero. Se fossi nel Napoli lo prenderei perché parliamo di uno dei migliori attaccanti che ci sono in circolazione. Grazie a Sarri il Napoli è cresciuto in maniera esponenziale, la piazza sarebbe ideale per lui. Mario non solo è esplosivo in campo, ma è anche migliorato a livello comportamentale. Il Napoli, alla luce delle sue caratteristiche e del suo carattere, sarebbe perfetto per lui. Diversi calciatori hanno paura di venire a Napoli, ma lui ovviamente no. Il Napoli, però, per prenderlo deve crederci: sarebbe un affare, ripeto. Mario è uno che ha dimostrato nella sua carriera di non soffrire la piazza, ha già giocato in alcuni dei club più importanti al mondo come Inter, Manchester City, Milan e Liverpool. Il calore dei tifosi gli potrà solo fare bene, proprio come nel caso di Ibrahimovic”.

