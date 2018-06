Real, Ceballos ai compagni: “Vado al Milan”

Dalla Spagna una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato dal portale iberico Diario Gol, Dani Ceballos avrebbe confessato ai suoi compagni di squadra del Real Madrid l’intenzione di lasciare i Blancos e di trasferirsi: “Me ne vado al Milan“. Il talentuoso centrocampista classe 1996, acquistato lo scorso anno dal Betis Siviglia per 16,5 milioni di euro e già vicino ai rossoneri nella finestra di gennaio, ha ribadito il suo disappunto per lo scarso minutaggio riservatogli da Zidane in stagione e avrebbe pertanto già deciso di cambiare aria. Milano sarebbe in questo senso la destinazione migliore per giocare con continuità, a maggior ragione perché il suo profilo risponde a quello tracciato da Fassone e Mirabelli, che non a caso lo hanno a lungo cercato in questi mesi. Rivelazione o bufala? Qualcosa di più chiaro lo si capirà dopo le decisioni della Uefa.